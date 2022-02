Flüchtlinge stundenlang im Kofferraum eingesperrt

Brutales Geschäft mit illegaler Migration: Nach einem schweren Unfall in Ungarn fuhr ein Schlepper mit fünf Afghanen in einem Ersatz-Pkw weiter - zwei der teils verletzten Flüchtlinge lagen im Kofferraum. Stundenlang waren sie ohne Wasser eingesperrt. In Lutzmannsburg (Burgenland) stoppten Soldaten den Transport. Festnahme!