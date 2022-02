Heuer wird ein „sehr, sehr starkes“ Pollenjahr

Helmut Zwander ist seit 43 Jahren beim Pollenwarndienst in Kärnten beschäftigt, kennt sich bestens aus mit Gräsern & Co. Doch heuer ist selbst er überrascht: „Wir haben eine außergewöhnliche Situation! Prognosen sagen keinen Pollenflug an, dennoch sind die Pollen da. Die Natur liest die Prognosen eben nicht“, scherzt Zwander.