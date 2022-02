Galaxy S21 FE im Test: Erschwingliche Oberklasse?

Besseres Handling als Plus- und Ultra-Modell

Interessanterweise sorgen kleinere Designänderungen und eine „billigere“ Materialwahl für ein besseres Handling als bei den Galaxy-S21-Modellen mit Plus- oder Ultra-Namenszusatz. Weil die Kanten nicht so stark abgerundet wurden und Kunststoff nicht so rutschig ist wie Glas, liegt das Galaxy S21 FE sicherer und bequemer in der Hand. Auch die im Vergleich zu den teuren Modellen etwas geringere Größe ermöglicht eine angenehme Nutzung. Eine Hülle ist dennoch ratsam: Die Kamera steht ein wenig aus dem Gehäuse hervor, nimmt bei Stürzen also schnell Schaden.