Schoko-König übergibt Schöpflöffel in junge Hände

Die 37-Jährige wird nicht in Papas Fußstapfen folgen, sondern ihre eigenen schaffen. Ihr Lebenslauf ist beeindruckend. Die Konditormeisterin – die hochdeutsch spricht, weil die Oma Wert auf Sprache gelegt hat – hat in den besten Schulen in Frankreich studiert, drei Monate mit Kakaobauern in Brasilien gearbeitet und gelebt, war im Schüleraustausch in China – und musste in dessen Rahmen beim Heer ins Bootcamp. „Seitdem kann ich Paradeschritt.“ In Shanghai hat sie den eigenen Zotter-Shop hochgezogen, mit dem Papa fliegen ständig neue Ideen im Pingpong hin und her. Auf zwei Tafeln Schoko kommt sie am Tag, die Kalorien hält sie sich mit Kung-Fu vom Leib; gerade hat sie sich dabei den Zeh gebrochen. Mit dem Papa hält sie trotzdem Schritt.