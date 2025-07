Hypershell-Exoskelett: Geht es sich so in Zukunft?

Von „Echt oarg“ über „Geh schleich di“ bis „I scheiß mi an“: Die verbalen Reaktionen von Freunden und Kollegen nach den ersten Schritten mit dem Hypershell sind mannigfaltig, ihnen gemein ist jedoch dieses Gefühl von Faszination und Ungläubigkeit. Mir (er)geht es nicht anders: Nach nur wenigen Schritten mit dem Gadget fühle ich mich wie Tom Cruise in „Edge of Tomorrow“ – und auch ein bisschen wie Knetfigur Wallace in seiner Techno-Hose. Wird das die Art und Weise sein, wie wir uns in Zukunft fortbewegen?