Pullnig erstmals heimischer Sprint-König

Dieselbe Erfahrung kennt er schließlich aus dem Sport. „Es ist manchmal schon stressig, Beruf und den Sport zu verbinden“, bekennt Lukas Pullnig. Bei den Staatsmeisterschaften aber hatte er den Stress nach gut zehn Sekunden hinter sich und landete im siebenten Himmel. Am Sonntag will er seinen Höhenflug nutzen und auch über die 200 m und mit der KAC-Sprintstaffel an der Spitze mitmischen. Zudem ist auch schon fix, dass er am 8. August einen Startplatz im 100-m-Lauf für das 60. PTS-Meeting in Banská Bystrica erhalten hat. Wenn’s läuft, dann läuft’s.