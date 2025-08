Knappe ÖBV-Niederlage bei Comeback von Pöltl

Bereits am Mittwoch (19.20 Uhr/live ORF Sport +) steht für Österreich in Schwechat das Heimspiel gegen Bulgarien auf dem Programm. Die zwei besten Teams der Dreiergruppe steigen in die erste Hauptrunde der WM-Qualifikation auf und ersparen sich dadurch die erste von zwei Phasen der Vorqualifikation für die EM 2029. Die Teilnahme am Kontinentalturnier in vier Jahren, es wäre die erste für Österreich seit 1977, ist das erklärte Ziel des heimischen Verbandes.