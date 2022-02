Samsung präsentiert seine Galaxy-S22-Smartphones

Der südkoreanische Elektronikriese Samsung hat die nächste Generation seiner beliebten Galaxy-S-Smartphones enthüllt. Das Galaxy S22 gibt es in drei verschiedenen Varianten, die sich in puncto Preis und Ausstattung unterscheiden. Beim Luxusmodell Galaxy S22 Ultra nähert man sich der eingestellten Galaxy-Note-Reihe an und spendiert ihm einen im Gehäuse versenkbaren Eingabestift. Günstig ist keines der neuen Geräte.