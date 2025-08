SV Ried gegen Red Bull Salzburg ab 19.30 Uhr LIVE

Red Bull Salzburg startet auch heuer wieder in der ungewohnten Rolle als Jäger in die Fußball-Bundesliga-Saison. Als erster Prüfstein wartet auf den Vizemeister auswärts Aufsteiger SV Ried. Mit einem Selbstläufer rechnet im Salzburger Lager niemand. Trainer Thomas Letsch sprach von einer „großen Herausforderung“, auch weil sein Team auf mehreren Hochzeiten tanzt. Schon am Mittwoch geht es in der Champions-League-Quali gegen Brügge weiter.