Wolfsberger AC gegen Altach ab 17 Uhr LIVE

2024/25 setzte sich im direkten Duell jeweils das Heimteam 2:0 durch. Für den WAC würde ein Erfolg das Selbstvertrauen stärken vor dem Einstieg in die 3. Qualirunde zur Europa League, am 7. und 14. August ist PAOK Saloniki der Gegner. Über den wollte Kühbauer noch kein Wort verlieren. Der Fokus liegt darauf, am Samstag zu gewinnen. Ein Startsieg gelang 2024 mit einem 4:1 gegen Klagenfurt, viermal in Folge blieb der WAC in Auftaktspielen ungeschlagen. Für Altach schaut es da trist aus: Die Vorarlberger warten seit sieben Jahren auf einen Dreier zum Start, sechsmal gab es eine Niederlage.