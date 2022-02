Leck in Samsung-Fabrik löste Umweltkatastrophe aus

In dem Samsung-Chipwerk in Texas dürfte ersten Schätzungen zufolge mehr als 100 Tage lang ein Leck existiert haben, über das 2,9 Millionen Liter Schwefelsäurerückstände austraten, berichtet Heise.de. Die Chemieabfälle liefen zunächst in einen Regenwasserteich am Werksgelände, in der Folge breiteten sie sich in einen nahen Fluss aus.