Ein Jäger aus St. Marein auf Alabas Spuren

Letzte Woche feierte er in der vierten deutschen Leistungsstufe sein Legionärs-Debüt mit einem Last-Minute-Sieg bei Augsburg II. Das 2:1 fiel in der 93. Minute. In der Säbenerstraße mit den Topstars trainieren zu dürfen, gehörte zu „Daves“ Kindheitsträumen: „Der FC Bayern ist ein einzigartiger Verein und es ist ein echtes Privileg, für so einen Top-Klub spielen zu dürfen.“ Beinahe hätte sich der Traum vom Ausland zerschlagen, denn vor drei Jahren hat David seine Mutter mit Krebs verloren. Die Familie und seine Freundin haben ihn aber bestärkt, weiterzumachen.