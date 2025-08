Vinyl überholt in Österreich nach 25 Jahren die CD

Was die Verkaufscharts betrifft, war „From Zero“ von Linkin Park das erfolgreichste Album im 1. Halbjahr, gefolgt von Rainhard Fendrichs „Wimpernschlag“ und „Hit Me Hard And Soft“ von Billie Eilish. Aus Österreich schafften es auch noch Melissa Naschenweng mit „Alpenbarbie“ (4. Platz) und die Wiener Philharmoniker unter Riccardo Muti mit dem Neujahrskonzert (10. Platz) in die besten Zehn. Bei den Singles hatte „Wackelkontakt“ des deutschen Sängers Oimara die Nase vorn, vor „Apt.“ von Rosé & Bruno Mars und „Tau mich auf“ von Zartmann. Mit „Verwandtschaftstreffen“ kam Rian immerhin als einziger heimischer Act in die Top Ten.