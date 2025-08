WSG Tirol gegen TSV Hartberg – ab 17 Uhr LIVE

WSG 2024/25 „auf Augenhöhe“, aber ohne Sieg

Für die WSG stellte Hartberg in der Vorsaison einen nicht zu knackenden Brocken dar. Bei drei Niederlagen bedeutete ein Heim-0:0 aus Wattener Sicht das Highlight. „Wir waren in den vier Spielen auf Augenhöhe, haben es aber nicht geschafft, die Überlegenheit in vielen Phasen in einen Sieg umzumünzen“, erinnerte sich Trainer Philipp Semlic.