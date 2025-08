16-Jährige stürzt bei Waldarbeiten 150 Meter ab

In weiterer Folge wurde die Verletzte von der Besatzung des Notarzthubschraubers per Tau geborgen und mit Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule und des rechten Sprunggelenkes sowie mit Abschürfungen und dem Verdacht einer Gehirnerschütterung in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen, wo sie stationär aufgenommen wurde.