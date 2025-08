Von der schiefen Bahn auf der Straße gelandet

„Das letzte Mal bin ich im Mai auf einem Bahn-Rad gesessen“, schmunzelte Tim Wafler, als er sich am Dienstag und Mittwoch bei den Bahnrad-Staatsmeisterschaften in Linz in den Sattel schwang. Obwohl für ihn gewöhnlich die Holzbretter der „schiefen Bahn“ die (Rad-)Welt bedeuten, standen die heimischen Titelkämpfe, die erstmals im Outdoor-Oval von Linz ausgetragen wurden, nicht ganz oben auf der Prioritätenliste. Dennoch holte sich der Scratch-Vize-Europameister von 2024 – neben einigen zweiten und dritten Plätzen – im Madison-Bewerb mit Youngster Heimo Fugger (17) etwas überraschend den Titel.