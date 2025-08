Reisen Sie mit dem ÖFB-Team zur WM-Qualifikation

Mit KronePLUS dabei sein

Am Montag, dem 8. September, hebt das Nationalteam von Wien über Linz in Richtung Sarajevo ab. Als Krone+ Abonnent haben Sie gemeinsam mit einer Begleitperson die besondere Gelegenheit, im offiziellen Teamflieger des ÖFB mitzureisen. Vor Ort übernachten Sie im Hotel Hills ***** und sind am 9. September live im Stadion dabei, wenn Österreich gegen Bosnien um wichtige Punkte kämpft. Ein Blick hinter die Kulissen, ein echtes Fußballerlebnis: Eine Reise, die Sie nicht so schnell vergessen werden! Füllen Sie dazu einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 11. August um 09:00 Uhr.