Tal Shoham: „Die Hamas lässt Evyatar verhungern!“

„Ein lebendes Skelett, lebendig begraben“, schreibt die Familie des 24-jährigen Evyatar David über ihren geliebten Sohn und Bruder, den die Terrororganisation Hamas jetzt in einem ihrer Tunnel gefilmt hat, um die Bilder gleich zu veröffentlichen. Die Geisel, so die Familie in einem Statement, werde absichtlich zu Tode ausgehungert. Die Angehörigen werfen der Hamas Zynismus vor, Evyata habe in diesem Zustand nur noch wenige Tage zu leben, er sei „ein lebendes Experiment in deren absichtlich herbeigeführter und pervertierter Hungerkampagne“.

Weiter heißt es: „Die internationale Gemeinschaft muss endlich aufwachen, die Grausamkeit der Hamas erkennen und sicherstellen, dass Evyatar zumindest genug Nahrung erhält. Das absichtliche Aushungern und Foltern von Evyatar und der Missbrauch dessen für Propaganda widerspricht den niedrigsten Standards humanitärer Rechte und menschlichen Anstands.“