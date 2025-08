Einst in Salzburg verhaftet: Ex-Premier kommt frei

Der kroatische Ex-Premierminister Ivo Sanader verlässt nächste Woche das Gefängnis, vermeldeten kroatische Medien diese Woche. Nach neuneinhalb Jahren wird der einstige Spitzenpolitiker, der in Innsbruck studiert hat, vorzeitig in die Freiheit entlassen – jedoch auf Bewährung, wie es heißt. Der Name des einstigen Spitzenpolitikers wird einige Salzburger an den 15. Dezember 2010 erinnern. An diesem Tag wurde Sanader auf der Tauernautobahn (A10) bei der Mautstelle St. Michael im beschaulichen Lungau verhaftet: um Punkt 15.46 Uhr durch Handypeilung, wie die „Krone“ damals berichtete.