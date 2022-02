Kartellgericht erlaubt Facebook den Kauf von Giphy

Diese Entscheidung kann beim Obersten Gerichtshof (OGH) als Kartellobergericht angefochten werden, so das OLG Wien. Sobald die Entscheidung rechtskräftig ist, soll ein eigenes Verfahren klären, in welchem Umfang die Entscheidung veröffentlicht wird. Dabei werde es unter anderem um den Schutz von Geschäftsgeheimnissen gehen. Daher könnten derzeit keine weiteren Details der Entscheidung bekannt gegeben werden, so das Gericht. Facebook hatte die US-Plattform Giphy, eine Suchmaschine für animierte Bewegtbilder, im Jahr 2020 erworben, mit dem Kauf aber kartellrechtliche Fragen aufgeworfen..