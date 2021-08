Wettbewerbshüter durchleuchten Giphy-Übernahme

Die Übernahme war bereits im Mai 2020 durchgeführt worden und hatte die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) „wegen verbotener Durchführung“ auf den Plan gerufen. Der Kauf war der Kartellbehörde nicht ordnungsgemäß angemeldet worden, was diese im Juli mit einem Bußgeld in Höhe von 9,6 Millionen Euro abstrafen ließ. Den entsprechenden - nicht rechtskräftigen - Beschluss fasste das Kartellgericht auf Antrag der BWB am 22. Juli 2021.