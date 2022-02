Indien: Bereits über eine halbe Million Covid-Tote

Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten?

Die Infektionszahlen waren in den vergangenen Wochen aufgrund der ansteckenderen Omikron-Variante sprunghaft gestiegen. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums stagnierten die Fallzahlen zuletzt jedoch, was darauf hindeuten könnte, dass der Höhepunkt der Welle in mehreren Teilen des Landes erreicht oder gar überschritten wurde.