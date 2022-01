Indien startet Corona-Impfung 15- bis 18-Jähriger

Indien hat begonnen 15- bis 18-Jährige gegen Covid-19 zu impfen. In dem Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern leben laut dem UNO-Kinderhilfswerk UNICEF die meisten Jugendlichen der Welt. Zuletzt wurden 33.750 Corona-Fälle gemeldet, hieß es am Montag aus dem Gesundheitsministerium in Neu-Delhi.