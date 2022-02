Fehlalarm löste Großeinsatz in Wolfsberg aus

Freitagmorgen kurz nach fünf Uhr klingelte beim Roten Kreuz das Telefon. "Der Anrufer sprach von mehreren bewusstlosen Personen aufgrund eines angeblichen Gasaustritts am Hohen Platz in der Wolfsberger Innenstadt!", berichten die Einsatzkräfte. Die alarmierte Feuerwehr, Polizei und Rettung mussten beim Eintreffen am Einsatzort aber feststellen, dass es sich offenbar um einen Fehlalarm handelte!