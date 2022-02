Jeder vierte Haushalt hat weiter Gehaltseinbußen

Seit Ausbruch der Krise hat jeder dritte Haushalt durch Kurzarbeit & Co. Einbußen hinnehmen müssen. Aktuell sind es noch 24 Prozent, die weniger als früher im Börsel haben, so eine Durchblicker-Studie. Überdurchschnittlich stark betroffen sind weiterhin Kärntner und Wiener; Oberösterreicher und Vorarlberger hingegen am wenigsten.