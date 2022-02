Inflation steigt auf höchsten Wert seit 1984

Bei der Inflationsrate ist weiterhin keine Entspannung in Sicht. Mit einem Plus von 5,1 Prozent verglichen zum Vorjahreszeitraum erreichte sie im Jänner bereits den höchsten Wert seit 1984. Besonders die hohen Treibstoffpreise sowie starke Preisschübe bei Strom- und Gaspreisen treiben die Teuerung weiter an.