Wirtschaftsprognosen: Corona weiter Spielverderber

„Seit dem Frühjahr hatte die heimische Wirtschaft überraschend kräftig an Fahrt gewonnen, sodass bereits zur Jahresmitte wieder das Vorkrisenniveau erreicht war“, erklärte das IHS am Freitag. Im zweiten Quartal wuchs die heimische Wirtschaft noch äußerst kräftig, ab August schwächten sich die Zuwächse aber wieder ab. In bestimmten Dienstleistungsbranchen bremse Corona die Wertschöpfung. Die vierte Covid-19-Welle dürfte vor allem die Gastronomie und Hotellerie treffen, heißt es.