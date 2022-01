Beschäftigte arbeiten im Homeoffice vermehrt krank

Aus Deutschland ist am Sonntag ein Studienergebnis bekannt geworden, das in der aktuellen Debatte in Österreich relevant ist, ob isolierte, aber nicht (schwer) an Corona erkrankte Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten sollen. Rund 200.000 Menschen befinden sich hierzulande zurzeit in Quarantäne. Die Wirtschaft wünscht sich „Teilarbeit“ für Infizierte, die keine Symptome oder nur mildere Verläufe zeigen. Das sorgt, wie berichtet, für Aufregung bis Empörung bei Arbeiterkammer und Gewerkschaft.