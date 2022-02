Brandanschlag auf Polizei: „Kopfgeld“ ausgesetzt!

„Sind überzeugt, dass Fall geklärt wird“

Und die will die Tätersuche jetzt vorantreiben: Um möglichst schnell Informationen, die zur Ergreifung der Täter führen, zu erhalten, setzte die VKÖ eine Prämie in Höhe von 1000 Euro aus. Sämtliche Abteilungen, die in diesem Kriminalfall akribisch ermitteln, würden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Täter zu überführen, heißt es weiter. „Wir sind überzeugt davon, dass der Fall geklärt und die Täter der Justiz übergeben werden können“, ist Dieter Csefan, Präsident der VKÖ überzeugt.