Brandanschlag auf Polizei: Spur der Verwüstung

Bereits zweiter Feuer-Anschlag

Bei dem Feuer-Anschlag auf die Exekutive handelt es sich bereits um den zweiten binnen weniger Monate in Österreich: Im November 2021 wurde in Linz-Ebelsberg ein Funkwagen von Jugendlichen in Brand gesteckt. Zudem wollte ein 20-Jähriger zu Silvester eine Polizeiinspektion in Linz mit einem Molotow-Cocktail anzünden.