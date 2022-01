Brandanschlag in Wien galt Anti-Schlepper-Einheit

Der beim Löscheinsatz verletzte Feuerwehrmann wurde zum Glück nur leicht verletzt und konnte bereits in häusliche Pflege entlassen werden. In Ermittlerkreisen lässt die Aktion dennoch die Alarmglocken schrillen, die Angriffe auf die Polizei würden spürbar heftiger, heißt es - zuletzt kam es, wie berichtet, Ende 2021 in Linz zu einem ähnlichen Vorfall.