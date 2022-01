„Konflikte, die in Firmen nichts verloren haben“

Dass mit der Einführung der Impfpflicht am Arbeitsplatz trotzdem weiterhin die 3-G-Regelung Gültigkeit behält, sorgte in unserem Bundesland für Einigkeit bei Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung. „Mit der Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen sind Konflikte in die Firmen hineingetragen worden, die dort nichts verloren haben“, betont Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich.