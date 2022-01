22 Firmenchefs wollen die Impfmoral in OÖ heben

Impfaktionen in den Unternehmen

In allen vier Unternehmen habe es schon Impfaktionen gegeben, die Impfquote liege im Oberösterreich-Schnitt, außer bei Siemens mit „über 90 Prozent“, so Schallmeiner. Zu einer aktuellen Impfaktion bei Greiner seien 100 Beschäftigte angemeldet, „darunter zwei Erststiche“, betonte Kühner. Susanek ortete in der Impffrage „verhärtete Fronten“ und hofft, „dass unser Blickwinkel einen neuen sachlichen Impuls in das Thema Impfen bringen kann“. Die Unternehmer bekräftigten das Vertrauen in die Wissenschaft und in Experten, das sie tagtäglich in ihren Unternehmen leben würden.