Impflotterie bringt nun den ORF in die Bredouille

Scheidet der ORF damit als Partner für die Impflotterie aus? Am Küniglberg gab man sich zu der Frage noch äußerst vage. Ob und wie man an der Verlosung teilnehmen werde, hänge vor allem von den gesetzlichen Rahmenbedingungen ab. In jedem Fall müsse dabei aber die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewährleistet werden, hieß es am Freitag.