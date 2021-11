2,5G, Impflotterie und mehr PCR-Tests in OÖ

Oberösterreich verschärft angesichts der eklatant gestiegenen Infektionszahlen die Corona-Maßnahmen deutlich: In Gastronomie, Hotellerie, bei körpernahen Dienstleistern, in Kultureinrichtungen, Theatern, Kinos und Pflegeeinrichtungen gilt ab Montag 2,5G. Zudem werden das PCR-Testangebot ausgebaut und Mitte November eine Impflotterie starten, kündigte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Donnerstag an.