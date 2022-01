Nobelpreis eines gebürtigen Wieners zu ersteigern

Nobelpreis für Dichtefunktionaltheorie

In Toronto studiert er Mathematik und Physik, geht später in die USA und lehrt an verschiedenen Universitäten. Für die Entwicklung der Dichtefunktionaltheorie erhält der Forscher den Chemie-Nobelpreis, der nun unter den Hammer kommt. 2016 stirbt der Wissenschafter mit 93 Jahren in Kalifornien.