Trotz Corona: Wien als Drehort der Stars beliebt

Chris Hemsworth kommt in die Stadt, und die Fans stehen kopf. Der Hollywood-Star dreht, wie berichtet, auf der Donauplatte. Die US-Actionserie „Jack Ryan“ baute im Vorjahr in der Innenstadt ihre Kameras auf. Selbst in Indien sind wir gefragt. Für „Tiger 3“ reiste Bollywood-Schönheit Katrina Kaif samt Crew an.