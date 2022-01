Chris Hemsworth kommt für Netflix-Dreh nach Wien

Action-Dreh in der Wiener Donaustadt

Und Ende des Monats heißt es nun also wieder „Feuer frei“ - diesesmal in der Wiener Donaustadt. Von 31. Jänner bis 14. Februar soll das Sequel auf der Donauplatte gedreht werden. Und die Ankündigung von Hemsworth aus dem vergangenen Herbst - „Wenn Sie dachten, unser erster Film wäre bis zum Äußersten gegangen, warten Sie ab, was Sam (Hargrave, Regisseur, Anm.) und ich für die Fortsetzung geplant haben“ - wird von den Produzenten offenbar durchaus ernst genommen.