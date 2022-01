Infektion: Nach Covid-Horror zurück im Leben

Sechs Monate lang war Torkar von einem Sauerstoffgerät abhängig, er hat 25 Kilo abgenommen und war sieben Monate im Krankenstand: „Heute liegt meine Sauerstoffsättigung bei 52 Prozent. Mein rechter Lungenflügel ist in Mitleidenschaft gezogen. In der Reha musste ist erst lernen, wie man richtig atmet.“ Mittlerweile ist er geimpft. Sein Hobby sind 14 Schafe, denen er sich widmet, so gut er eben kann.