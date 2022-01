Lernen als Basis für gutes, erfolgreiches Leben

Lernen ist ein lebenslanger Prozess, der auch in so einer schwierigen Zeit wie jetzt nicht zum Stillstand kommen darf. Der Grundstock für die Zukunft wird bereits in der Elementarpädagogik, sprich in Kinderkrippe und Kindergarten gelegt. Sie seien für die persönliche Entwicklung der Kinder von besonderer Bedeutung, betont Winkler. Kinder machen besonders in dieser Phase große Entwicklungsschritte, deshalb ist hier eine professionelle Begleitung auch im Hinblick auf den Schuleintritt wichtig. Künftige Taferlklassler werden mit einer Infobroschüre des Landes unterstützt. „Komm mit in die Schule“ soll von der Einschreibung bis zum ersten Schultag begleiten.