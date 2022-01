Während Gasaustritt in Halle war Lüftung blockiert

Die Frischluftzufuhr in die Karthalle war nur eingeschränkt möglich - das hat nun ein vom Land Kärnten bestellter Gutachter herausgefunden, nachdem es in der Karthalle in Wolfsberg zu einem Gasaustritt gekommen war. Wie berichtet, hatten mehrere Personen evakuiert werden müssen, sechs Kinder und Jugendliche waren kollabiert.