Karthalle nach Gasalarm gesperrt: Kind im Klinikum

Mehrere Kinder und Jugendliche haben am Samstag in einer Karthalle in St. Stefan in Wolfsberg, wie berichtet, eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Sie wurden teilweise bewusstlos und mussten von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt und ins Krankenhaus Wolfsberg eingeliefert werden. Warum sich das Gas in erhöhter Konzentration ausgebreitet hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.