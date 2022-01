Neue Vorwürfe gegen die Karthalle in Wolfsberg

Behörden ermitteln

Nun sieht es jedoch anders aus; nachdem am Samstag sechs Kinder und Jugendliche in der Halle kollabiert waren, wurden die Behörden eingeschaltet. „Man möchte sich gar nicht vorstellen, was alles hätte passieren können“, so der Wolfsberger Bezirkshauptmann Georg Fejan. Die Karthalle wurde von den Behörden bis zur Klärung des Falls geschlossen. Der Betreiber selbst war für eine Stellungnahme für die „Krone“ nicht erreichbar.