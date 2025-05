Top-Wette! Wolfsberger Double bringt 26.000 Euro

Salzburg war der haushohe Titelfavorit

Ein kurzer Blick zurück in den Sommer 2024. Für Österreichs Buchmacher steht fest: Salzburg geht als haushoher Favorit in die Bundesliga-Saison (Meisterquote 1,40), als erste Verfolger werden der LASK (6,00) und Double-Gewinner Sturm Graz (7,00) eingestuft, die Wiener Klubs Rapid (15,00) und Austria (17,00) haben zarte Außenseiterchancen. Der Wolfsberger AC? Titelquote 80 (ex aequo mit Hartberg), also quasi chancenlos, da müsste Weihnachten im Mai stattfinden.