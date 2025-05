1000 Euro Prämie für Hinweise auf „Obstbaummörder“

„Ich finde es einfach eine Sauerei, was da passiert ist! Ich hab’ selbst immer noch eine kleine Landwirtschaft. So etwas gehört unbedingt aufgeklärt, darum möchte ich eine Prämie von 1000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, aussetzen. Ich habe das auch schon mit der örtlichen Polizeiinspektion abgesprochen“ – ein Mühlviertler Unternehmer, der anonym bleiben möchte, meldete sich am Dienstag in der „Krone“-Redaktion. Ihn hatte unser Bericht über den zigfachen Baummord auf einem bäuerlichen Anwesen in Gramastetten sichtlich aufgewühlt. Er möchte mit dieser doch recht üppigen Belohnung sein Scherflein beitragen, dass der oder die kriminellen Bosnigl ausgeforscht werden können.