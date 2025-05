Pools als Reizthema: „Hausverstand statt Verboten“

„Ich habe ja dafür bezahlt!“, hat Elke Halbwirth, Bürgermeisterin von Gleinstätten, in den letzten Tagen öfters gehört. Auch: „Dann kauft eben mehr Wasser ein.“ Wie berichtet, wurde am langen Wochenende auf sämtliche Warnungen vor Wasserknappheit in der südweststeirischen Gemeinde gepfiffen, die bittere Folge der vielen parallelen Poolbefüllungen pünktlich zum 1. Mai: Gar nicht wenige Haushalte saßen für Tage auf dem Trockenen.