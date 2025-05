Präsidentschaftskandidat verbrennt EU-Flagge

Der rechtsradikale polnische Abgeordnete Grzegorz Braun, gegen den unter anderem wegen Angriffe auf religiöse Symbole ermittelt wird – er hatte im Jahr 2023 im polnischen Parlament Kerzen auf einem Chanukka-Leuchter mithilfe eines Feuerlöschers ausgeblasen und die Feier gestört –, hat am Dienstag erneut für gehörigen Wirbel gesorgt. In Kattowitz riss der 58-Jährige eine EU-Flagge herunter und steckte diese in Brand!