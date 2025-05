Spezial-Folge mit den Hosts Anatol und Martin

Glasner on fire, zwei Trainerentlassungen

Oliver Glasners erfolgreiche Reise im europäischen Spitzenfußball geht unaufhalsam weiter. Mit Crystal Palace steht er im FA Cup-Finale gegen Manchester City (17. Mai). Wir streuen dem sympathischen Übungsleiter Rosen! Zwei österreichische Trainer werden allerdings am Wochenende mit dem knallharten Fußball-Business konfrontiert: Gerhard Struber muss bei Köln die Segel streichen, eine Negativ-Serie führt bei Ralph Hasenhüttl zum Aus bei Wolfsburg.



