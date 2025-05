Zweikampf um RB-Job? Glasner gegen Ex-Weltmeister

Für Glasner lief es zu Beginn der Saison mit Crystal Palace gar nicht nach Plan. Zwischenzeitlich rutschte man in der Liga in den Tabellenkeller. Doch man schaffte die Wende und überzeugte mit guten Leistungen in der Premier League und im Pokal. So steht Glasner mit Palace im Finale des FA-Cups. Dort trifft der Österreicher mit seinem Team am 17. Mai auf Manchester City.