„Palästinenser in humanitärer Zone konzentrieren“

Die Einwohner, also die Palästinenser, sollten ganz im Süden des Küstenstreifens, südlich der ehemaligen israelischen Siedlung Morag, in einer „humanitären Zone“ konzentriert werden, sagte Smotrich auf einer Siedlerkonferenz im Westjordanland. Von dort aus sollten die Einwohner dann in großer Zahl den Gazastreifen verlassen und in Drittländer gehen. Innerhalb eines halben Jahres werde es im Gazastreifen keine Hamas mehr geben, meinte der Minister.